Новый альбом WITHIN SILENCE выйдет зимой



WITHIN SILENCE выпустят новую работу, получившую название The Eclipse Of Worlds, шестого декабря на Ulterium Records:



"Land Of Light"

"Divine Power"

"The Eclipse Of Worlds"

"The Treason"

"Storyline"

"Battle Hymn"

"The Broken Thorn"

"The Mist"

"When Worlds Collide"





