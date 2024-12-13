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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
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Within Silence

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Страна
SloveniaСловения
Стиль
-



12 дек 2024 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

8 ноя 2024 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

11 окт 2024 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

27 сен 2024 : 		 Новый альбом WITHIN SILENCE выйдет зимой

12 дек 2022 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

5 апр 2018 : 		 Концертное видео WITHIN SILENCE

16 окт 2017 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

27 сен 2017 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

24 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома WITHIN SILENCE

9 окт 2015 : 		 Концертное видео WITHIN SILENCE

7 май 2015 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

8 апр 2015 : 		 Видео с текстом от WITHIN SILENCE

13 мар 2015 : 		 WITHIN SILENCE на Ulterium Records
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|||| 12 дек 2024

Новое видео WITHIN SILENCE



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"When Worlds Collide", новое видео WITHIN SILENCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Eclipse Of Worlds, релиз которого намечен на шестое декабря на Ulterium Records:

"Land Of Light"
"Divine Power"
"The Eclipse Of Worlds"
"The Treason"
"Storyline"
"Battle Hymn"
"The Broken Thorn"
"The Mist"
"When Worlds Collide"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 дек 2024
Corpsegrinder04
Вот такой классический дырявый Повер я люблю.
Хороший альбом кстати записали. Молодцы Словаки.
Только на ДаркСайде каким-то хуем Словения указана.
Это как Киркоров - Румын, Болгарин - какая разница.
Одного не пойму. На кой хуй им 7-ми струнные гитары играть эти Сектор-Газовские мотивы два притопа три прихлопа.
Чел который на ибанезе играет ритм, ему самому не в лом играть квинтами на 5-6 струне , при этом ещё и 7-ю заглушать, от которой кроме грязи ничего нет ))

просмотров: 114

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