Новое видео WITHIN SILENCE



"When Worlds Collide", новое видео WITHIN SILENCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Eclipse Of Worlds, релиз которого намечен на шестое декабря на Ulterium Records:



"Land Of Light"

"Divine Power"

"The Eclipse Of Worlds"

"The Treason"

"Storyline"

"Battle Hymn"

"The Broken Thorn"

"The Mist"

"When Worlds Collide"







