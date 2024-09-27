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Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае
25
Новое видео NIGHTWISH
24
Видео с выступления SLAYER
23
Drum-cam от PANTERA
23
LINKIN PARK исполнили новую песню
19
все новости группы
The Cure
Великобритания
Post Punk
http://www.thecure.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thecure
27 сен 2024
:
Видео с текстом от THE CURE
20 авг 2012
:
Robert Smith (THE CURE) написал песню к новому мультфильму Тима Бёртона
19 фев 2012
:
THE CURE запишут трек к трибьюту Paul'y McCartney
сегодня
Видео с текстом от THE CURE
Alone, официальное видео с текстом от THE CURE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Songs Of A Lost World, выход которого намечен на первое ноября.
http://www.thecure.com
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27 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
нихуя себе
сейчас ещё и халф лайф 3 выйдет тогда
27 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
классная песня, кстати
когда вокал начался, расплылся в улыбке) всё, как и раньше
просмотров: 120
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
сейчас ещё и халф лайф 3 выйдет тогда
когда вокал начался, расплылся в улыбке) всё, как и раньше