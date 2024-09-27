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The Cure

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Видео с текстом от THE CURE



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Alone, официальное видео с текстом от THE CURE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Songs Of A Lost World, выход которого намечен на первое ноября.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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27 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
нихуя себе
сейчас ещё и халф лайф 3 выйдет тогда
27 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
классная песня, кстати
когда вокал начался, расплылся в улыбке) всё, как и раньше

просмотров: 120

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