Видео с текстом от THE CURE



Alone, официальное видео с текстом от THE CURE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Songs Of A Lost World, выход которого намечен на первое ноября. http://www.thecure.com







