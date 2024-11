сегодня



Видео полного выступления THE CURE



Видео полного выступления THE CURE, состоявшегося по случаю выпуска нового альбома Songs Of A Lost World, доступно ниже:



SONGS OF A LOST WORLD

04:14: Alone

11:12: And Nothing Is Forever

18:12: A Fragile thing

23:09: Warsong

27:40: Drone:Nodrone

32:20 I Can Never Say Goodbye

38:19 All I Ever Am

43:48: Endsong



---------- INTERMISSION

1:04:16: Plainsong

1:08:59: Pictures Of You

1:16:25: High

1:20:00: Lovesong

1:23:39: Burn

1:30:10: Fascination Street

1:35:03: A Night Like This

1:39:20: Push

1:44:00: Inbetween Days

1:46:57: Just Like Heaven

1:50:57: From The Edge Of The Deep Green Sea

1:58:46: Disintegration



--------- ENCORE 1 (Seventeen Seconds 45th Anniversary)

2:10:21: At Night

2:16:40: M

2:20:18: Secrets

2:23:42: Play For Today

2:27:43: A Forest



----------- ENCORE 2

2:36:03: Lullaby

2:40:49: The Walk

2:44:38: Friday I'm In Love

2:48:24: Close To Me

2:52:00: Why Can't I Be You?

2:55:45: Boys Don't Cry







+1 -0



просмотров: 235