Новое видео BLOOD INCANTATION



“The Stargate”, новое видео BLOOD INCANTATION, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Absolute Elsewhere, релиз которого намечен на Century Media четвертого октября:



Disc 1 (CD) - Absolute Elsewhere

1. The Stargate [Tablet I] 08:20

2. The Stargate [Tablet II] 05:08

3. The Stargate [Tablet III] 06:50

4. The Message [Tablet I] 05:56

5. The Message [Tablet II] 05:58

6. The Message [Tablet III] 11:27



Disc 2 (CD) - All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack)



1. Balance 20:49

2. Flight 20:37

3. Dawn 05:43

4. Rain 13:43





Disc 3 (CD) - Luminescent Bridge



1. Obliquity of the Ecliptic 08:55

2. Luminescent Bridge 09:39



Disc 4 (Blu-ray)



1. All Gates Open: In Search of Absolute Elsewhere 01:13:50

2. Absolute Elsewhere (dolby atmos / 5.1 mix) 43:43







