Новая песня FIVE THE HIEROPHANT



Moon Over Ziggurat, новая песня группы FIVE THE HIEROPHANT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Apeiron”, выход которого запланирован на 18 октября на Agonia Records:



1. Apeiron

2. Moon Over Ziggurat

3. Tower of Silence I

4. Initiatory Sickness

5. Uroboros

6. Tower of Silence II







