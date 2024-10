сегодня



Видео с выступления SCARS ON BROADWAY



Видео с первого за более чем пять лет выступления SCARS ON BROADWAY, состоявшегося в рамках юбилейного концерта KORN пятого октября, доступно для просмотра ниже:



01. Chemicals 1:02

02. Sickening Wars 4:42

03. Fucking 6:59

04. Universe 9:25

05. Insane 13:29

06. Scars On Broadway 16:48

07. World Long Gone 19:30

08. Cute Machines 22:36

09. Guns Are Loaded 25:33

10. Fuck 'N Kill 29:29

11. Exploding/Reloading 33:10

12. Stoner Hate 35:16

13. They Say 37:37







+0 -0



просмотров: 125