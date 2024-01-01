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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Scars on Broadway

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6 дек 2024 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

7 окт 2024 : 		 Видео с выступления SCARS ON BROADWAY

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления SCARS ON BROADWAY

21 фев 2019 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

14 июл 2018 : 		 Новый сингл SCARS ON BROADWAY

3 июн 2018 : 		 Новая песня SCARS ON BROADWAY

24 апр 2018 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

18 апр 2018 : 		 SCARS ON BROADWAY выпустят сингл

29 сен 2012 : 		 Новый состав SCARS ON BROADWAY дебютировал на сцене

24 авг 2012 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN больше не в SCARS ON BROADWAY

25 фев 2012 : 		 Сниппет нового трека SCARS ON BROADWAY

14 мар 2011 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

30 июл 2010 : 		 Новая песня SCARS ON BROADWAY

4 май 2010 : 		 SCARS ON BROADWAY вернулись на сцену
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Новое видео SCARS ON BROADWAY



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War For Religion, новое видео SCARS ON BROADWAY, доступно для просмотра ниже.




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