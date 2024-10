сегодня



Первый за 25 лет концерт OLD MAN'S CHILD



OLD MAN'S CHILD подтвердили свое участие в фестивале Tons Of Rock, который пройдет с 25 по 28 июня в Осло. Это будет первый за 25 лет концерт коллектива.





