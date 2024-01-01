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MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»
27
Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл
21
Новое видео DREAM THEATER
20
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»
13
Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus"
13
ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»
12
Новое видео EDGE OF SANITY
11
Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?
11
Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL
9
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MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»
27
Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл
21
Новое видео DREAM THEATER
20
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»
13
Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus"
13
все новости группы
Old Man's Child
Норвегия
Black Metal
http://www.oldmanschild.net
Myspace:
http://www.myspace.com/officialoldmanschild
14 окт 2024
:
Первый за 25 лет концерт OLD MAN'S CHILD
3 фев 2022
:
OLD MAN'S CHILD работают над новым материалом
18 май 2009
:
Новая песня OLD MAN'S CHILD
2 май 2009
:
Детали лимитированного издания OLD MAN'S CHILD
2 апр 2009
:
OLD MAN'S CHILD: трек-лист альбома "Slaves Of The World"
12 фев 2009
:
Подробности о новом альбоме OLD MAN'S CHILD
10 авг 2005
:
Новый альбом от OLD MAN'S CHILD в октябре
12 окт 2002
:
OLD MAN'S CHILD о новом CD
19 сен 2002
:
Передумали..
сегодня
Первый за 25 лет концерт OLD MAN'S CHILD
OLD MAN'S CHILD подтвердили свое участие в фестивале Tons Of Rock, который пройдет с 25 по 28 июня в Осло. Это будет первый за 25 лет концерт коллектива.
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Сообщений нет