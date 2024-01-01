Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Новое видео EDGE OF SANITY 11
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 9
*Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
[= ||| все новости группы



*

Old Man's Child

*
| - |

|||| сегодня

Первый за 25 лет концерт OLD MAN'S CHILD



zoom
OLD MAN'S CHILD подтвердили свое участие в фестивале Tons Of Rock, который пройдет с 25 по 28 июня в Осло. Это будет первый за 25 лет концерт коллектива.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 146

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом