OLD MAN'S CHILD репетируют



Galder опубликовал следующее сообщение:



«Первые репетиции OMC за много лет! Чувствую себя прекрасно! Я знаю, что некоторым интересно, кто что играет и т.д., так что небольшое обновление. Поскольку мы не выходили на сцену 26 лет(!), мы должны использовать это по максимуму. Прилетать со всего мира и т.д. сейчас просто не вариант, поэтому я буду работать с местными людьми, которых я знаю и/или с которыми работал раньше.



Я также, скорее всего, привлеку вокалистов (в стиле Born of the Flickering), но некоторые вокальные партии я буду исполнять сам, чтобы сосредоточиться на работе на сцене. Это не следует отождествлять со студийными записями OMC, так как это совсем другое дело. Я буду осторожен с объявлением имен музыкантов, так как они могут измениться. Однако я могу подтвердить, что Tjodalv вернется и будет играть на барабанах этим летом». http://www.oldmanschild.net





