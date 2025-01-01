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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 105
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 32
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Old Man's Child

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OLD MAN'S CHILD репетируют



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Galder опубликовал следующее сообщение:

«Первые репетиции OMC за много лет! Чувствую себя прекрасно! Я знаю, что некоторым интересно, кто что играет и т.д., так что небольшое обновление. Поскольку мы не выходили на сцену 26 лет(!), мы должны использовать это по максимуму. Прилетать со всего мира и т.д. сейчас просто не вариант, поэтому я буду работать с местными людьми, которых я знаю и/или с которыми работал раньше.

Я также, скорее всего, привлеку вокалистов (в стиле Born of the Flickering), но некоторые вокальные партии я буду исполнять сам, чтобы сосредоточиться на работе на сцене. Это не следует отождествлять со студийными записями OMC, так как это совсем другое дело. Я буду осторожен с объявлением имен музыкантов, так как они могут измениться. Однако я могу подтвердить, что Tjodalv вернется и будет играть на барабанах этим летом».



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