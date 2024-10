сегодня



"Anthropocentrum (Set Me Free)", новое видео ICE EXILED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Reset The Sky, релиз которого намечен на 29 ноября:



Open Fire

Civilization Zero

Bloodfeud

Chained and Bound

Reapers Feast

Face the Night

Anthropocentrum

The Satellite (We Call Home) https://iceexiled.bandcamp.com/







