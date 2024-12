сегодня



Face The Night, новое видео ICE EXILED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Reset The Sky, релиз которого состоялся 29 ноября:



Open Fire

Civilization Zero

Bloodfeud

Chained and Bound

Reapers Feast

Face the Night

Anthropocentrum

The Satellite (We Call Home)







