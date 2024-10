сегодня



Кавер-версия TOTO от THE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE



HE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE представили видео на собственное прочтение хита TOTO Jake To The Bone. Этот трек взят из нового релиза ‘Encore Vol. 1:



The Old Medley (originally recorded by Genesis)

Teardrop (originally recorded by Massive Attack)

Endless Dream (originally recorded by Yes)

Jake To The Bone (instrumental, originally recorded by Toto)

High Hopes (originally recorded by Pink Floyd)







