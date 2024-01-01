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*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
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Dragonknight

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DRAGONKNIGHT нашли лейбл



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DRAGONKNIGHT сообщили о заключении контракта с лейблом Scarlet Records:

«Приветствуем!

Родом с сурового севера, Dragonknight, группа, состоящая из пяти мифических Повелителей Драконов, закаленных в боях в различных ныне распущенных группах, вместе со множеством верных последователей, Легионом, как они себя так метко называют, объединились в своих усилиях, чтобы рассказать истории о скитаниях и попытках Повелителей Драконов на их пути к возвращению их места силы, расположенного в Атлантиде, древнем доме, из которого они были изгнаны эоны назад.

Выплавленный из бесчисленных слитков металла в черном пламени подземного мира, был создан альбом величайшей силы, сочетающий в себе парящие мелодии, адамантиевую стену звука и мифические истории, написанные Повелителями Драконов и теперь вновь и вновь пересказываемые Легионом.

Соглашение с Scarlet Records, подписанное кровью Змеи-Матери, проложило путь к героическому сотрудничеству, необходимому для распространения альбома, созданного с чистейшей силой и волей.

Релиз этой инкапсуляции стали и огня увидит серый свет дня в дату, которая будет объявлена позже.

Это призыв ко всем трудоспособным энтузиастам героического металла присоединиться к Легиону, стать свидетелями триумфа Dragonknight и вплести себя как легенду в славный гобелен самого времени!

Умри за металл!»

Дебютный альбом Dragonknight выйдет в начале 2025 года.

DRAGONKNIGHT Signs With Scarlet Records; Debut Out In 2025




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