Новый альбом DRAGONKNIGHT выйдет зимой



DRAGONKNIGHT выпустят дебютную пластинку 17 января на Scarlet Records:



“Ascendance – Through Sea And Fire”

“The Legions Of Immortal Dragonlords”

“The Imperator”

“Pirates, Bloody Pirates!”

“Defender Of Dragons”

“Storm Bringer”

“Astarte Rise”

“Dead Kings In The Grave”

“Sword Of The Northern Lights”

“The Revelation”

“Return To Atlantis”



Dragonknight:

Lord Gryphon

Lord Kharatos

Lord Solarius

Lord Othrakis

Lord Salo Khan







