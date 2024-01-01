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*Новое видео DREAM THEATER 36
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 15
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Crucified Barbara

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18 окт 2024 : 		 CRUCIFIED BARBARA возвращаются на сцену

5 янв 2017 : 		 Синглы CRUCIFIED BARBARA вышли на виниле

15 июн 2016 : 		 CRUCIFIED BARBARA объявили о распаде

15 май 2015 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

17 ноя 2014 : 		 CRUCIFIED BARBARA выпустили пиво

8 сен 2014 : 		 Новый альбом CRUCIFIED BARBARA доступен для прослушивания

13 авг 2014 : 		 Новая песня CRUCIFIED BARBARA

8 июл 2014 : 		 Обложка нового альбома CRUCIFIED BARBARA

29 май 2014 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

23 апр 2014 : 		 Новая песня CRUCIFIED BARBARA

7 мар 2014 : 		 CRUCIFIED BARBARA на DESPOTZ RECORDS

24 янв 2014 : 		 CRUCIFIED BARBARA представили острый соус

1 окт 2013 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

21 апр 2013 : 		 Видео с выступления CRUCIFIED BARBARA

4 ноя 2012 : 		 Видео с выступления CRUCIFIED BARBARA

4 окт 2012 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

29 май 2012 : 		 Превью нового альбома CRUCIFIED BARBARA

6 апр 2012 : 		 CRUCIFIED BARBARA исполнили новый трек

5 апр 2012 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

23 мар 2012 : 		 Новая песня CRUCIFIED BARBARA

8 июн 2011 : 		 CRUCIFIED BARBARA начнут запись летом

26 ноя 2010 : 		 CRUCIFIED BARBARA работают над новым материалом

21 янв 2009 : 		 Новая песня от CRUCIFIED BARBARA

15 дек 2008 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме CRUCIFIED BARBARA

5 сен 2008 : 		 Новый сингл и альбом от CRUCIFIED BARBARA

10 апр 2006 : 		 CRICIFIED BARBARA поддержат DORO в России
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CRUCIFIED BARBARA возвращаются на сцену



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CRUCIFIED BARBARA сообщили о том, вернутся на сцену и выступят в следующем году в рамках фестиваля Sweden Rock.

«Давненько мы не виделись, если не сказать больше! Наш последний концерт был почти десять лет назад. Перерыв был очень нужен всем нам, но... наша любовь к музыке, друг к другу и к нашим слушателям не угасала все эти годы.

В следующем году исполняется двадцать лет с момента выхода альбома «In Distortion We Trust», и мы хотим отпраздновать это событие вместе с вами! Мы сделаем это, сыграв лучшие композиции с наших четырех альбомов вживую следующим летом! Дебют нашего воссоединения состоится на Sweden Rock Festival, который пройдет с 4 по 7 июня 2025 года!

Мы уже пережили несколько волшебных моментов в репетиционном зале и поражены тем, как наша музыка все еще живет в нас и жаждет быть сыгранной. Мы не можем дождаться, чтобы снова выступить перед вами!»






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