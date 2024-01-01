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CRUCIFIED BARBARA возвращаются на сцену



CRUCIFIED BARBARA сообщили о том, вернутся на сцену и выступят в следующем году в рамках фестиваля Sweden Rock.



«Давненько мы не виделись, если не сказать больше! Наш последний концерт был почти десять лет назад. Перерыв был очень нужен всем нам, но... наша любовь к музыке, друг к другу и к нашим слушателям не угасала все эти годы.



В следующем году исполняется двадцать лет с момента выхода альбома «In Distortion We Trust», и мы хотим отпраздновать это событие вместе с вами! Мы сделаем это, сыграв лучшие композиции с наших четырех альбомов вживую следующим летом! Дебют нашего воссоединения состоится на Sweden Rock Festival, который пройдет с 4 по 7 июня 2025 года!



Мы уже пережили несколько волшебных моментов в репетиционном зале и поражены тем, как наша музыка все еще живет в нас и жаждет быть сыгранной. Мы не можем дождаться, чтобы снова выступить перед вами!»











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