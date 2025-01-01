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*С Новым Годом! 76
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 41
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Crucified Barbara

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8 янв 2025 : 		 Вокалистка CRUCIFIED BARBARA о реюнионе

18 окт 2024 : 		 CRUCIFIED BARBARA возвращаются на сцену

5 янв 2017 : 		 Синглы CRUCIFIED BARBARA вышли на виниле

15 июн 2016 : 		 CRUCIFIED BARBARA объявили о распаде

15 май 2015 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

17 ноя 2014 : 		 CRUCIFIED BARBARA выпустили пиво

8 сен 2014 : 		 Новый альбом CRUCIFIED BARBARA доступен для прослушивания

13 авг 2014 : 		 Новая песня CRUCIFIED BARBARA

8 июл 2014 : 		 Обложка нового альбома CRUCIFIED BARBARA

29 май 2014 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

23 апр 2014 : 		 Новая песня CRUCIFIED BARBARA

7 мар 2014 : 		 CRUCIFIED BARBARA на DESPOTZ RECORDS

24 янв 2014 : 		 CRUCIFIED BARBARA представили острый соус

1 окт 2013 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

21 апр 2013 : 		 Видео с выступления CRUCIFIED BARBARA

4 ноя 2012 : 		 Видео с выступления CRUCIFIED BARBARA

4 окт 2012 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

29 май 2012 : 		 Превью нового альбома CRUCIFIED BARBARA

6 апр 2012 : 		 CRUCIFIED BARBARA исполнили новый трек

5 апр 2012 : 		 Новое видео CRUCIFIED BARBARA

23 мар 2012 : 		 Новая песня CRUCIFIED BARBARA

8 июн 2011 : 		 CRUCIFIED BARBARA начнут запись летом

26 ноя 2010 : 		 CRUCIFIED BARBARA работают над новым материалом

21 янв 2009 : 		 Новая песня от CRUCIFIED BARBARA

15 дек 2008 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме CRUCIFIED BARBARA

5 сен 2008 : 		 Новый сингл и альбом от CRUCIFIED BARBARA
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Вокалистка CRUCIFIED BARBARA о реюнионе



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Mia "Coldheart" Karlsson в недавнем интервью рассказала о том, почему CRUCIFIED BARBARA решили вернуться на сцену:

«На самом деле мы не общались пару лет после того, как расстались. Перерыв произошел в основном из-за меня; остальные три [девушки] продолжали играть в группе THE HEARD. И да, я просто пряталась несколько лет. И когда я снова начала играть, я думала, что буду играть только акустические вещи, потому что именно так я себя ощущала. А потом меня познакомили с процессом возвращения на сцену и игры сначала на гитаре с DONNA CANNONE, а потом на басу с THE GEMS. И внезапно я снова оказалась на рок-площадках. И вот два года назад мы встретились, просто выпили пива и поговорили, и мне было очень, очень приятно со всеми встретиться. Я почувствовала огромное облегчение от того, что наконец-то снова встретилась с ними и поговорила. Однако мы не обсуждали вариант выступлений, мы просто хотели пообщаться. Наверное, это было [прошлым] летом, когда я поняла, что мне снова нравится играть музыку, и ничто мне не мешает. Мы подумали, почему бы нам просто не встретиться, не порепетировать, не посмотреть, как это будет, и не сыграть несколько песен вместе? И мы так и сделали. Это было похоже на возвращение домой. Да. Это было потрясающе.

Я люблю девочек и очень скучала по ним все эти годы. Мне так много пришлось пережить, и теперь очень много предстоит сделать. Ну и получить такой шанс было просто удивительно. Мы решили, что почему бы не сделать воссоединение сейчас, когда мы все снова хотим играть вместе? И я искренне рада. А люди удивляются. и спрашивают: «Вы в оригинальном составе?» На что я всегда отвечаю: «Да, конечно». По-другому CRUCIFIED BARBARA просто не может быть».

Что касается планов CRUCIFIED BARBARA на ближайшие месяцы, она сказала:
«Мы хотим выступать и просто веселиться. И пока это весело, мы будем продолжать играть».




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