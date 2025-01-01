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Вокалистка CRUCIFIED BARBARA о реюнионе



Mia "Coldheart" Karlsson в недавнем интервью рассказала о том, почему CRUCIFIED BARBARA решили вернуться на сцену:



«На самом деле мы не общались пару лет после того, как расстались. Перерыв произошел в основном из-за меня; остальные три [девушки] продолжали играть в группе THE HEARD. И да, я просто пряталась несколько лет. И когда я снова начала играть, я думала, что буду играть только акустические вещи, потому что именно так я себя ощущала. А потом меня познакомили с процессом возвращения на сцену и игры сначала на гитаре с DONNA CANNONE, а потом на басу с THE GEMS. И внезапно я снова оказалась на рок-площадках. И вот два года назад мы встретились, просто выпили пива и поговорили, и мне было очень, очень приятно со всеми встретиться. Я почувствовала огромное облегчение от того, что наконец-то снова встретилась с ними и поговорила. Однако мы не обсуждали вариант выступлений, мы просто хотели пообщаться. Наверное, это было [прошлым] летом, когда я поняла, что мне снова нравится играть музыку, и ничто мне не мешает. Мы подумали, почему бы нам просто не встретиться, не порепетировать, не посмотреть, как это будет, и не сыграть несколько песен вместе? И мы так и сделали. Это было похоже на возвращение домой. Да. Это было потрясающе.



Я люблю девочек и очень скучала по ним все эти годы. Мне так много пришлось пережить, и теперь очень много предстоит сделать. Ну и получить такой шанс было просто удивительно. Мы решили, что почему бы не сделать воссоединение сейчас, когда мы все снова хотим играть вместе? И я искренне рада. А люди удивляются. и спрашивают: «Вы в оригинальном составе?» На что я всегда отвечаю: «Да, конечно». По-другому CRUCIFIED BARBARA просто не может быть».



Что касается планов CRUCIFIED BARBARA на ближайшие месяцы, она сказала:

«Мы хотим выступать и просто веселиться. И пока это весело, мы будем продолжать играть».







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