Фрагмент переиздания SACRAMENTUM



"Dreamdeath (Remix 2024)", обновленная версия композиции SACRAMENTUM, которая войдет в переиздание "The Coming Of Chaos", выходящее 13 декабря. За новое звучание отвечал Dan Swanö из Unisound (Dissection, Opeth, Marduk, etc.), а за новое оформление Kristian “Necrolord” Wåhlin (Dissection, Bathory, Edge Of Sanity) https://sacramentum.bandcamp.com/







