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*Новое видео DREAM THEATER 36
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 15
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Фрагмент переиздания SACRAMENTUM



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"Dreamdeath (Remix 2024)", обновленная версия композиции SACRAMENTUM, которая войдет в переиздание "The Coming Of Chaos", выходящее 13 декабря. За новое звучание отвечал Dan Swanö из Unisound (Dissection, Opeth, Marduk, etc.), а за новое оформление Kristian “Necrolord” Wåhlin (Dissection, Bathory, Edge Of Sanity)




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