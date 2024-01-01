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Фрагмент переиздания SACRAMENTUM
"Dreamdeath (Remix 2024)", обновленная версия композиции SACRAMENTUM, которая войдет в переиздание "The Coming Of Chaos", выходящее 13 декабря. За новое звучание отвечал Dan Swanö из Unisound (Dissection, Opeth, Marduk, etc.), а за новое оформление Kristian “Necrolord” Wåhlin (Dissection, Bathory, Edge Of Sanity)
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