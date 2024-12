сегодня



Фрагмент переиздания SACRAMENTUM



"Awaken Chaos", обновленная версия композиции SACRAMENTUM, которая войдет в переиздание "The Coming Of Chaos", выпущенного 13 декабря. За новое звучание отвечал Dan Swanö из Unisound (Dissection, Opeth, Marduk, etc.), а за новое оформление Kristian “Necrolord” Wåhlin (Dissection, Bathory, Edge Of Sanity)



“Dreamdeath”

“…As Obsidian”

“Awaken Chaos”

“Burning Lust”

“Abyss Of Time”

“Portal Of Blood”

“Black Destiny”

“To The Sound Of Storms”

“The Coming Of Chaos”







+0 -0



просмотров: 99