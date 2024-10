сегодня



Видео с текстом от AMONG THESE ASHES



AMONG THESE ASHES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Serpents Among Rats", которая взята из нового альбома Embers Of Elysium, выходящего шестого декабря на Alone Records.







