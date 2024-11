сегодня



Новое видео AMONG THESE ASHES



"The Undertow", новое видео группы AMONG THESE ASHES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Embers Of Elysium, выходящего шестого декабря на Alone Records:



"Embers Of Elysium"

"Serpents Among Rats"

"Faceless War Machines"

"Of One Blood"

"Stronger Than Death"

"Storm Within"

"The Undertow"

"The Enemy In I"

"Through Ethereal Voids"

"The Hybrid Bloodline"

"A Presence Unknown"

"The Obsidian Reign"

"The Undertow" (Bonus track feat. Brooke Rousseau)







