Новое видео MUTANK



"Illuminatus", новое видео группы MUTANK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Think Before You Think, выход которого намечен на 29 ноября на Boonsdale Records:



“Illuminatus”

“Payback”

“All Against All”

“Channel Change”

“Bad Magnitude”

“Abortron”

“Groundbreaker”

“Metalheads For Hire”

“Running Reds”

“Thrash Primordial”







