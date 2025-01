сегодня



Новое видео MUTANK



"Abortron"", новое видео группы MUTANK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Think Before You Think, выход которого состоялся 29 ноября на Boonsdale Records:



“Illuminatus”

“Payback”

“All Against All”

“Channel Change”

“Bad Magnitude”

“Abortron”

“Groundbreaker”

“Metalheads For Hire”

“Running Reds”

“Thrash Primordial”











+0 -0



просмотров: 47