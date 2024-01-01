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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Austrian Death Machine

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|||| сегодня

От Lambesis'а сбежал еще один



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BRANDON SHORT опубликовал следующее сообщение:

«С огромной горечью на сердце я объявляю о своем решении уйти из AUSTRIAN DEATH MACHINE. Ради моего душевного благополучия и личных убеждений, а также в свете последних событий, связанных с лагерем As I Lay Dying и Tim'ом, это стало для меня неизбежным шагом. Хотя я чувствую, что он необходим, я сделал его после глубоких размышлений, когда эти события только начали раскрываться.

Уходить от того, чем я так глубоко дорожил, что когда-то казалось мне осуществленной мечтой, невероятно больно. Я вырос, слушая As I Lay Dying и AUSTRIAN DEATH MACHINE, и никогда не представлял, что однажды стану частью этого мира, который так много значил для моего молодого «я». Но за мечты приходится платить неожиданную цену, и эта цена оказалась слишком велика. Моя честность и характер оказались под вопросом, и я больше не могу с этим мириться, особенно после того, что стало известно, и я в ужасе от того, что мне не очень-то верится.

Постоянные обещания, бесконечный цикл «я исправлюсь» — слова, которые когда-то вселяли в меня надежду, — превратились в заезженную пластинку, которая не принесла никаких реальных изменений. Вместо этого я оказался в ловушке, которая разрушила мое доверие и благополучие. Этот цикл распространился на мою личную жизнь и повлиял на мое психическое здоровье так, что я больше не могу его игнорировать.

Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кому понравилась моя игра на барабанах на последнем альбоме AUSTRIAN DEATH MACHINE — это был проект, в который я вложил столько сил и гордости. Всем, кто поддерживал меня и приходил на концерты в Европе, спасибо за то, что вы стали частью этого невероятного опыта.

Вперед к новым приключениям и созданию еще большего количества музыки, которая находит отклик. Лучшее еще впереди!»

Drummer BRANDON SHORT Announces Departure From AUSTRIAN DEATH MACHINE - "In Light Of The Recent Developments Surrounding The AS I LAY DYING Camp, This Has Become An Inevitable Step For Me"




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