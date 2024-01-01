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Дебютный альбом ELECTRIC TEMPLE выйдет зимой



Группа ELECTRIC TEMPLE, в состав которой входят Tony Childs, Andrew Freeman (LAST IN LINE, LYNCH MOB, THE OFFSPRING), Mike Duda (W.A.S.P.) и Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG, KIX), выпустит дебютную пластинку, получившую название "High Voltage Salvation", шестого декабря на Eonian Records:



01. Death Wish

02. Doomed

03. Big Black Hole

04. Streets Of Pain

05. Kill Or Be Killed

06. World's On Fire

07. Am I Damned?

08. The Storm



Childs: «Eonian Records идеально подходит для ELECTRIC TEMPLE! Стивен и Райан имеют огромный опыт в продвижении групп нашего жанра, а также обширную глобальную дистрибьюторскую сеть. Это гарантирует, что поклонники металла во всем мире смогут присоединиться к пастве ELECTRIC TEMPLE «рок — это религия». Мы рады сотрудничать с лейблом, у которого есть опыт работы с великими группами и практический подход для успешного выпуска нашего дебютного альбома по всему миру!»







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