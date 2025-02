сегодня



Видео с текстом от ELECTRIC TEMPLE



Группа ELECTRIC TEMPLE, в состав которой входят Tony Childs, Andrew Freeman (LAST IN LINE, LYNCH MOB, THE OFFSPRING), Mike Duda (W.A.S.P.) и Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG, KIX), выпустили дебютную пластинку, получившую название "High Voltage Salvation", шестого декабря на Eonian Records:



01. Death Wish

02. Doomed

03. Big Black Hole

04. Streets Of Pain

05. Kill Or Be Killed

06. World's On Fire

07. Am I Damned?

08. The Storm



Видео с текстом к композиции The Storm доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 115