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Вокалист OCEANO покидает группу



Тур American Rejects 2025, в котором первоначально должны были принять участие Attila, Oceano, Dealer и Nathan James, лишился группы Oceano. Планы тура начали рушиться, когда басист Alpha Wolf Josh Arnold назвал тур «туром насильников», ссылаясь на обвинения в сексуальных проступках, выдвинутые против вокалиста Dealer Aidan Ellaz в 2018 году, когда он был фронтменом Alpha Wolf, что привело к его увольнению.



Последовавшая за этим обратная реакция, которая выставила других участников тура в негативном свете, подтолкнула вокалиста Oceano Adam Warren к выпуску пространного заявления, в котором он сообщил фанатам, что уходит из группы:



«Верьте или нет, но некоторые люди не проводят свою жизнь в интернете. Моей единственной целью было использовать возможности для продвижения Oceano вперед, поскольку фанаты сказали, что хотят этого. Не делайте из меня плохого человека за то, к чему я не имею отношения, когда речь идет о том, чем занимаются участники других групп. В моей жизни был период, когда я был на коне в социальных сетях, и я не согласен с этим и не собираюсь вести себя так, будто я лучше кого-то, или что я знаю подробности чьих-то дел. Я не знал о глубине обвинений в адрес Attila и соратников. Напомню, что до этого момента Oceano долгое время не проявляла активности. Я даже ничего не знаю о Dealer, кроме названия группы, которое я слышал, когда они только появились много лет назад? Разве они не распались? Я даже не знал, какие еще группы будут в туре, кроме Atilla, до тех пор, пока мы не согласились, и никто из моего окружения не высказал никаких проблем с нашим решением поехать в тур. Я думаю, что прежде чем осуждать ни в чем не повинную группу, которая просто воспользовалась, казалось бы, достойной возможностью и никогда раньше не была связана с этими группами, вы должны обратить внимание на агентов, менеджеров, места проведения, сайты, фестивали, которые продолжают поддерживать, бронировать и явно преуменьшать для своих клиентов характер людей, с которыми работают их (хорошие) группы.



Если вы продолжите читать, спросите себя, КАКИЕ слова я сказал, которые наносят вред? Никто не знал ни моих обстоятельств, ни моей точки зрения до этого момента. И я подчеркну, я не поддерживаю любые виды насилия или причинения вреда кому бы то ни было. Но я не обращаю внимания на то, что ВЫ все или кто-либо из музыкальной сцены лично творите в интернете. У меня нет на это времени. Итак, очевидно, что я не был достаточно информирован, чтобы принять правильное решение о туре с этим составом. Я никогда не сталкивался с группами, вызывающими такой ажиотаж, и до анонса тура я не знал о том, что люди с такими серьезными обвинениями будут участвовать в туре, в котором я собираюсь принимать участие. Я призываю всех, кого напрямую затронули эти люди/группы, обратиться в органы власти/полицию и подать иск.



Я был только доброжелательным и позитивным на музыкальной сцене, особенно в интернете, а это иногда бывает непросто. Год назад мы чуть не прекратили существование Oceano навсегда. У нас оставался еще один альбом, но мы уже были готовы его выпустить. Я понятия не имел, что мое имя используется рядом с гребаными людьми, которые обвиняют их в ужасных вещах. И обижаются на меня, потому что я только слышу об этом? В реальном времени люди набросились на меня, пока я еще понимал, что происходит. Вы все злобны и явно стремитесь к хаосу, не заботясь о том, кого это коснется. Несмотря на то, что мне было предоставлено много возможностей, по мере того как мы вступаем в более сложную эпоху, я чувствовал себя очень неуважаемым на протяжении многих лет со стороны сцены, которая на самом деле является скорее фасадом, чем реальной концепцией.



Собрав собственную информацию по этому вопросу, мы, конечно же, откажемся от участия в туре Oceano. Но позор всем вам, кто пытался сделать меня козлом отпущения. Что вы делаете для того, чтобы изменить эту культуру, кроме как тыкаете пальцами и распространяете слухи? Пришло время приступить к работе. Я понятия не имею, в какую среду я попал. И я открыто говорю об этом. Что вы делаете, чтобы изменить ситуацию? На сегодняшний день ясно, что я НАМНОГО больше окружен пособниками индустрии, металлической «сценой», пронизанной косплеем, поклонением членам группы и меньшим вниманием к художественной целостности.



Я больше не хочу существовать для ВАС. С сегодняшнего дня я ухожу из Oceano и сосредоточусь на сольном независимом творчестве (Adam On Earth).



Последние концерты Oceano теперь будут запланированы на 2025 год. Приятно наконец-то это сказать».







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