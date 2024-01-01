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Новый альбом SACRED STEEL выйдет весной



SACRED STEEL сообщили о том, что их новая пластинка, получившая название Ritual Supremacy, будет выпущена в апреле на ROAR:



«Это люди, которых мы знаем уже давно и которые снабжают вас и нас тем, без чего мы все не можем и не хотим жить, по крайней мере, столько же лет: высококачественными хэви-метал релизами. Когда на первой встрече с группой A&R лейбла подписал всю коллекцию пластинок Sacred Steel, мы сразу поняли: это правильное место для нас! Теперь, когда за нами стоит ROAR, мы имеем все шансы наконец-то выпустить наш новый альбом «Ritual Supremacy» по всему миру и на обширной территории после более чем 8 лет с момента последнего релиза».







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