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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 31
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Sacred Steel

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5 дек 2024 : 		 Новый альбом SACRED STEEL выйдет весной

29 сен 2016 : 		 Видео с текстом от SACRED STEEL

8 сен 2016 : 		 Новая песня SACRED STEEL

5 авг 2016 : 		 Новый альбом SACRED STEEL выйдет осенью

30 сен 2015 : 		 Переиздание дебюта SACRED STEEL выйдет в октябре

18 янв 2013 : 		 Новая песня SACRED STEEL

8 янв 2013 : 		 Новая песня SACRED STEEL

28 ноя 2012 : 		 Новый альбом SACRED STEEL выйдет в феврале

12 янв 2011 : 		 Новое видео SACRED STEEL

29 авг 2006 : 		 SACRED STEEL сняли свой первый видеоклип

6 авг 2006 : 		 Известен ориентировочный трек-лист нового альбома SACRED STEEL

21 июн 2006 : 		 SACRED STEEL обнародовали дату выхода нового альбома

25 апр 2006 : 		 SACRED STEEL приступают к записи нового альбома в июле

22 дек 2005 : 		 SACRED STEEL: перемена состава
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Новый альбом SACRED STEEL выйдет весной



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SACRED STEEL сообщили о том, что их новая пластинка, получившая название Ritual Supremacy, будет выпущена в апреле на ROAR:

«Это люди, которых мы знаем уже давно и которые снабжают вас и нас тем, без чего мы все не можем и не хотим жить, по крайней мере, столько же лет: высококачественными хэви-метал релизами. Когда на первой встрече с группой A&R лейбла подписал всю коллекцию пластинок Sacred Steel, мы сразу поняли: это правильное место для нас! Теперь, когда за нами стоит ROAR, мы имеем все шансы наконец-то выпустить наш новый альбом «Ritual Supremacy» по всему миру и на обширной территории после более чем 8 лет с момента последнего релиза».

SACRED STEEL Set April Release Date For New Studio Album Ritual Supremacy




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