сегодня



Новое видео SACRED STEEL



“Demon Witch Possession”, новое видео SACRED STEEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ritual Supremacy", релиз которого намечен на 25 апреля:



“Ritual Supremacy”

“Leather, Spikes & Chains”

“The Watcher Infernal”

“A Shadow In The Bell Tower”

“Entombed Within The Iron Walls Of Dis”

“Bedlam Eternal”

“Demon Witch Possession”

“Covenant Of Grace”

“Omen Rider”

“Let The Blackness Come To Me” http://www.sacredsteel.de







