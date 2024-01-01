MONUMENT OF MISANTHROPY нашли лейбл

MONUMENT OF MISANTHROPY сообщили о заключении контракта с лейблом Listenable Records.
«Мы очень рады и гордимся тем, что подписали контракт с Listenable Records. Когда мы росли, мы все слушали альбомы со знаковым логотипом Listenable, так что стать частью этого наследия и разделить список с одними из лучших металл-артистов в мире, такими как Gojira и Aborted, а также многими другими, — это честь, которую мы искренне ценим».
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