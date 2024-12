сегодня



Альбом THE YARDBIRDS попал в чарты



В первые годы своего существования The Yardbirds выпустили несколько хитовых синглов в Великобритании и всего один успешный альбом. Музыку, которую они создавали, до сих пор вспоминают с любовью, но группа, пожалуй, наиболее известна тем, что помогла начать карьеру одним из самых престижных рок-музыкантов: Eric Clapton, Jeff Beck и Jimmy Page. Все трое когда-то были участниками группы, которая на этой неделе выпустила в стране, где начался их путь, новый успешный релиз.



На этой неделе The Yardbirds возвращаются в чарты Великобритании со своим единственным проектом, ориентированным на британскую аудиторию. Roger the Engineer дебютирует в рейтинге Official Album Downloads под номером 39, что сразу же принесет группе место в топ-40.



Roger the Engineer стал первым хитом The Yardbirds, вошедшим в топ-40 чарта Official Album Downloads. Более того, это их первое появление в британском рейтинге самых скачиваемых альбомов.



Группа Yardbirds выпустила альбом Roger the Engineer в 1966 году. Он занял 20-е место в чарте основных альбомов и остается их единственной работой в этом важном списке.



В 2021 году была переиздана делюкс-версия Roger the Engineer, благодаря которой коллектив впервые попал в несколько британских чартов. Диск дебютировал под номером 39 в рейтинге Official Physical Albums - именно там, где он стартует в списке скачиваемых альбомов на этой неделе, и на два места ниже в рейтинге Official Albums Sales.



В том же году The Yardbirds получили свой первый и пока что единственный альбом в топ-10 в Великобритании. Roger the Engineer занял 10-е место в чарте официальных виниловых изданий. Несмотря на то, что альбом продержался в этом списке всего одну неделю, он по-прежнему является самым рейтинговым в стране.





