Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 43
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 15
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 14
*Видео полного выступления GAMMA RAY 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 43
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
[= ||| все новости группы



*

The Yardbirds

*
| - |

|||| сегодня

Альбом THE YARDBIRDS попал в чарты



zoom
В первые годы своего существования The Yardbirds выпустили несколько хитовых синглов в Великобритании и всего один успешный альбом. Музыку, которую они создавали, до сих пор вспоминают с любовью, но группа, пожалуй, наиболее известна тем, что помогла начать карьеру одним из самых престижных рок-музыкантов: Eric Clapton, Jeff Beck и Jimmy Page. Все трое когда-то были участниками группы, которая на этой неделе выпустила в стране, где начался их путь, новый успешный релиз.

На этой неделе The Yardbirds возвращаются в чарты Великобритании со своим единственным проектом, ориентированным на британскую аудиторию. Roger the Engineer дебютирует в рейтинге Official Album Downloads под номером 39, что сразу же принесет группе место в топ-40.

Roger the Engineer стал первым хитом The Yardbirds, вошедшим в топ-40 чарта Official Album Downloads. Более того, это их первое появление в британском рейтинге самых скачиваемых альбомов.

Группа Yardbirds выпустила альбом Roger the Engineer в 1966 году. Он занял 20-е место в чарте основных альбомов и остается их единственной работой в этом важном списке.

В 2021 году была переиздана делюкс-версия Roger the Engineer, благодаря которой коллектив впервые попал в несколько британских чартов. Диск дебютировал под номером 39 в рейтинге Official Physical Albums - именно там, где он стартует в списке скачиваемых альбомов на этой неделе, и на два места ниже в рейтинге Official Albums Sales.

В том же году The Yardbirds получили свой первый и пока что единственный альбом в топ-10 в Великобритании. Roger the Engineer занял 10-е место в чарте официальных виниловых изданий. Несмотря на то, что альбом продержался в этом списке всего одну неделю, он по-прежнему является самым рейтинговым в стране.



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 дек 2024
resurgamresponses
это тоже на волне фильма про Лед Цеппелин

просмотров: 142

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом