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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 41
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
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Landmvrks

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|||| сегодня

Новое видео LANDMVRKS



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Sulfur / Sombre 16, новое видео LANDMVRKS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома THE DARKEST PLACE I'VE EVER BEEN, релиз которого намечен на 25 апреля.




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