Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 30
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 23
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 20
*Новое видео DREAM THEATER 19
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
[= ||| все новости группы



*

Landmvrks

*
| - |

|||| 26 янв 2025

Новое видео LANDMVRKS



zoom
A Line In The Dust ft. Mat Welsh, новое видео LANDMVRKS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома THE DARKEST PLACE I'VE EVER BEEN, релиз которого намечен на 25 апреля.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 215

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом