сегодня



Новое видео DAYS OF JUPITER



"Desolation", новое видео группы DAYS OF JUPITER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The World Was Never Enough, выходящего седьмого февраля:



"Original Sin"

"The World Was Never Enough"

"Machine"

"Desolation"

"The Fix"

"Parazite"

"My Heaven My Hell"

"Denial"

"Ignite"

"Invincible"







+0 -0



просмотров: 115