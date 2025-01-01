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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 256
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 179
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 164
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
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Days of Jupiter

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|||| сегодня

Новое видео DAYS OF JUPITER



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"The World Was Never Enough", новое видео группы DAYS OF JUPITER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The World Was Never Enough, выходящего седьмого февраля:

"Original Sin"
"The World Was Never Enough"
"Machine"
"Desolation"
"The Fix"
"Parazite"
"My Heaven My Hell"
"Denial"
"Ignite"
"Invincible"




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