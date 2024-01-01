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LEPER COLONY нашли лейбл



Группа LEPER COLONY, основанная Marc'ом Grewe (ASINHELL, INSIDIOUS DISEASE) и гитаристом PAGANIZER Rogga Johansson (RIBSPREADER, REVOLTING et al.), заключила контракт с лейблом Testimony Records, а выход нового альбома намечен на следующий год:



«Мы очень рады подписать контракт с Testimony Records. Новый альбом — просто бестия, и поскольку мы очень довольны им, мы с нетерпением ждем выхода пластинки в следующем году! Следите за новостями!»







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