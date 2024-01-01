Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 88
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 16
*Новое видео KING DIAMOND 13
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 12
*Профессиональное видео с выступления RAGE 12
*Видео с выступления THE KOVENANT 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 88
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 16
[= ||| все новости группы



*

Leper Colony

*
Страна
InternationalМеждународный
| - |

|||| сегодня

LEPER COLONY нашли лейбл



zoom
Группа LEPER COLONY, основанная Marc'ом Grewe (ASINHELL, INSIDIOUS DISEASE) и гитаристом PAGANIZER Rogga Johansson (RIBSPREADER, REVOLTING et al.), заключила контракт с лейблом Testimony Records, а выход нового альбома намечен на следующий год:

«Мы очень рады подписать контракт с Testimony Records. Новый альбом — просто бестия, и поскольку мы очень довольны им, мы с нетерпением ждем выхода пластинки в следующем году! Следите за новостями!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 95

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом