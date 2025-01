сегодня



Новое видео LEPER COLONY



“Facing The Faceless", новое видео группы LEPER COLONY, основанной Marc'ом Grewe (ASINHELL, INSIDIOUS DISEASE) и гитаристом PAGANIZER Rogga Johansson (RIBSPREADER, REVOLTING et al.), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Those Of The Morbid, выходящего 11 апреля:



“Facing The Faceless”

“Master’s Voice”

“The Age Of Insanity”

“Flesh To Rot To Ashes”

“Realm Of Madness”

“Those Of The Morbid Inclination”

“Apocalypse Whore”

“Creature From The Deep”

“A Story In Red”











