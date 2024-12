сегодня



Вскрытие DOMINUM



DOMINUM опубликовали видео, в котором представляют издание нового альбома The Dead Don't Die, релиз которого намечен на 27 декабря:



"We Are Forlorn"

"One Of Us"

"The Dead Don't Die"

"Killed By Life"

"Die For The Devil"

"Don't Get Bitten By The Wrong Ones"

"Happy Deadly Ending"

"Can't Kill a Dead Man"

"This Is Not a Game"

"The Guardians Of The Night"

"Rock You Like A Hurricane" (Scorpions cover)







просмотров: 17