сегодня



Новое видео DOMINUM



"Don't Get Bitten By The Wrong Ones", новое видео DOMINUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Dead Don't Die, релиз которого намечен на 27 декабря на Napalm Records:



"We Are Forlorn"

"One Of Us"

"The Dead Don't Die"

"Killed By Life"

"Die For The Devil"

"Don't Get Bitten By The Wrong Ones"

"Happy Deadly Ending"

"Can't Kill a Dead Man"

"This Is Not a Game"

"The Guardians Of The Night"

"Rock You Like A Hurricane" (Scorpions cover) https://www.dominumofficial.com/







+0 -0



просмотров: 92