Новое видео JONATHAN HULTÉN



“Afterlife”, новое видео JONATHAN HULTéN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eyes Of The Living Night, выходящего 31 января на Kscope:



“The Saga And The Storm”

“Afterlife”

“Falling Mirages”

“Riverflame”

“The Dream Was The Cure”

“Song Of Transience”

“Through The Fog, Into The Sky”

“Dawn”

“Vast Tapestry”

“The Ocean’s Arms”

“A Path Is Found”

“Starbather”











