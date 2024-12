сегодня



Видео с текстом от VULTURES VENGEANCE



Those Who Sold the World, официальное видео с текстом от VULTURES VENGEANCE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dust Age", релиз которого намечен на начало 2025 года. https://vulturesvengeance.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 54