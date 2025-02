сегодня



Видео с текстом от VULTURES VENGEANCE



Dust Age, официальное видео с текстом от VULTURES VENGEANCE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dust Age", релиз которого намечен на 21 февраля:



“Dust Age”

“Queen Of The Last Night”

“Reign Of Severance”

“City Of A Thousand Blades”

“The Exiled”

“The Foul Mighty Temple Of Men”

“It Holds”







