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сегодня
Умер вокалист AMEN
На официальном аккаунте AMEN было опубликовано следующее сообщение:
С чувством глубокой печали, скорби и грусти мы подтверждаем кончину Кейси Хаоса после того, как получили новости, о которых сейчас говорят.
Как вы можете себе представить, все участники группы, прошлые и настоящие, абсолютно опустошены.
За последние 5-6 лет с AMEN происходило много событий, о которых мы не сообщали. Кейси любил и ценил вашу поддержку, и всегда хотел дождаться завершения работы, а не делиться незаконченным материалом.
Остальные из нас собираются подумать о том, как мы можем почтить память Кейси так, как он того заслуживает; чтобы его гений, талант и душа были отмечены и познаны миром и людьми, которые это ценят.
Пожалуйста, поделитесь любыми положительными воспоминаниями о Кейси прямо в этом посте...
Со своей стороны, мы поделимся с вами другими воспоминаниями со временем.
REFUSE AMEN, LONG LIVE CHAOS.
Прощай, брат».
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