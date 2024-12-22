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Умер вокалист AMEN



На официальном аккаунте AMEN было опубликовано следующее сообщение:



С чувством глубокой печали, скорби и грусти мы подтверждаем кончину Кейси Хаоса после того, как получили новости, о которых сейчас говорят.



Как вы можете себе представить, все участники группы, прошлые и настоящие, абсолютно опустошены.



За последние 5-6 лет с AMEN происходило много событий, о которых мы не сообщали. Кейси любил и ценил вашу поддержку, и всегда хотел дождаться завершения работы, а не делиться незаконченным материалом.



Остальные из нас собираются подумать о том, как мы можем почтить память Кейси так, как он того заслуживает; чтобы его гений, талант и душа были отмечены и познаны миром и людьми, которые это ценят.



Пожалуйста, поделитесь любыми положительными воспоминаниями о Кейси прямо в этом посте...



Со своей стороны, мы поделимся с вами другими воспоминаниями со временем.



REFUSE AMEN, LONG LIVE CHAOS.



Прощай, брат».



































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