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Причина смерти вокалиста AMEN



Dean Karr, фотограф и режиссер из Лос-Анджелеса, опубликовал официальную причину смерти вокалиста AMEN:



«Кейси Хаос (Карим Хмелински) из группы AMEN скончался 20 декабря 2024 года примерно в 22:20 в своем доме в Лорел-Каньоне. Он очень ждал приезда своей матери из Мельбурна, штат Флорида, чтобы провести с ней Рождество, и послал за ней лимузин из аэропорта Лос-Анджелеса. Мать приехала в 10:45 вечера и, не получив ответа на свой стук в дверь, впустила ее, воспользовавшись запасным ключом. Открыв дверь, она обнаружила Кейси сидящим на полу, прислонившись спиной к дивану и откинув голову назад. У него случился обширный сердечный приступ.



Последние несколько лет Кейси страдал от проблем с сердцем, нарушением кровообращения и высоким давлением. Несмотря на это, мы потеряли замечательного человека/музыканта/друга/сына.



Кейси доказал индустрии, что нужно всегда оставаться самим собой — для этой рок-иконы не существовало никаких правил! Кейси Хаос также играл на бас-гитаре в CHRISTIAN DEATH вместе с Rozz Williams и Rikk Agnew. Среди других его групп — DISORDERLY CONDUCT и SCUM. Ударники Dave Lombardo, Roy Mayorga и Shannon Larkin записали барабанные треки, которые войдут в новый альбом AMEN, работа над которым ведется в Лондоне под руководством John King и Oliver Kenny!



Кейси был кремирован 12/23/24 в Pierce Brothers Valhalla Memorial Park в Северном Голливуде, Калифорния. О поминальных службах по Кейси будет объявлено позднее.



У Кейси Хаоса остались мать, Тамбиль Хмелински, и собака Момо».





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