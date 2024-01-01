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DENNIS STRATTON, DOOGIE WHITE в новом видео MAIDEN UNITED



MAIDEN UNITED опубликовали 40-минутное видео "1980 Live":



«Это видео перенесет вас в незабываемый октябрьский вечер 2023 года. Запись живого выступления Maiden uniteD '1980' с участием Dennis Stratton (оригинальный гитарист Iron Maiden) на гитаре и бэк-вокале, Doogie White (Rainbow, Yngwie Malmsteen, Michael Schenker Group) на вокале, Ricardo Gordo на гитаре, Joey Bruers на басу, Michiel van den Boer на Hammond и Pim Goverde на барабанах.



Эти легендарные музыканты передают свои эмоции и товарищеские отношения, объединяя свои уникальные стили в бесшовный гобелен мощного, но акустического повествования. Это выступление — не просто концерт, это путешествие в самое сердце классического рока, исполненное группой артистов, которые живут и дышат этой музыкой».







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