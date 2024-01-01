Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 57
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 16
*KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!» 14
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
*Новое видео KING DIAMOND 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 57
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
[= ||| все новости группы



*

Maiden United

*



24 дек 2024 : 		 DENNIS STRATTON, DOOGIE WHITE в новом видео MAIDEN UNITED

26 янв 2021 : 		 Стрим от MAIDEN UNITED

8 июн 2020 : 		 Концертное видео MAIDEN UNITED

26 май 2020 : 		 Новое видео MAIDEN UNITED

13 май 2020 : 		 MAIDEN UNITED в Амстердаме

16 сен 2019 : 		 Новое видео MAIDEN UNITED

8 сен 2019 : 		 Новый релиз MAIDEN UNITED выйдет зимой

2 окт 2016 : 		 Концертное видео MAIDEN UNITED

24 сен 2016 : 		 Концертное видео MAIDEN UNITED

21 июл 2015 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MAIDEN UNITED

17 июн 2015 : 		 BLAZE BAYLEY в кавер-версии IRON MAIDEN от MAIDEN UNITED

3 июн 2015 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MAIDEN UNITED

27 май 2015 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MAIDEN UNITED

29 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома MAIDEN UNITED

28 фев 2015 : 		 Обложка нового альбома MAIDEN UNITED

31 янв 2015 : 		 MAIDEN UNITED выпустят третий альбом в мае

15 апр 2013 : 		 MAIDEN UNITED исполнили песню в честь Клайва Бёрра

13 фев 2013 : 		 PERTTU KIVILAAKSO выступил с MAIDEN UNITED

12 ноя 2012 : 		 Видео с презентации MAIDEN UNITED

30 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома MAIDEN UNITED

21 авг 2012 : 		 Семплы с нового диска MAIDEN UNITED

17 авг 2012 : 		 Семплы с нового диска MAIDEN UNITED

13 авг 2012 : 		 PERTTU KIVILAAKSO на новом альбоме MAIDEN UNITED

29 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAIDEN UNITED

19 июн 2012 : 		 Видео из студии MAIDEN UNITED

3 янв 2012 : 		 MAIDEN UNITED планируют запись нового альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DENNIS STRATTON, DOOGIE WHITE в новом видео MAIDEN UNITED



zoom
MAIDEN UNITED опубликовали 40-минутное видео "1980 Live":

«Это видео перенесет вас в незабываемый октябрьский вечер 2023 года. Запись живого выступления Maiden uniteD '1980' с участием Dennis Stratton (оригинальный гитарист Iron Maiden) на гитаре и бэк-вокале, Doogie White (Rainbow, Yngwie Malmsteen, Michael Schenker Group) на вокале, Ricardo Gordo на гитаре, Joey Bruers на басу, Michiel van den Boer на Hammond и Pim Goverde на барабанах.

Эти легендарные музыканты передают свои эмоции и товарищеские отношения, объединяя свои уникальные стили в бесшовный гобелен мощного, но акустического повествования. Это выступление — не просто концерт, это путешествие в самое сердце классического рока, исполненное группой артистов, которые живут и дышат этой музыкой».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом