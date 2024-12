сегодня



Концертное видео MAIDEN UNITED



MAIDEN UNITED опубликовали следующее сообщение:



«Всего через месяц после пандемии в 2022 году Maiden uniteD посетили Европу со своим шоу Powerslave, выступив более чем в 10 странах. Путешествие началось в Будапеште, Венгрия, и завершилось в Луле, Алгарве, Португалия. Их миссия была проста и в то же время глубока: снова общаться с людьми и воспевать любовь к живой музыке.



В ходе этого замечательного тура, в редкий выходной день, Maiden uniteD дали незабываемое представление в интимной гостиной паба в Генте, Бельгия. Вот взгляд на этот волшебный вечер...



На вокале у нас Nick Holleman (Vicious Rumors), на гитаре Hein Willekens (Legion Of The Damned), на басу Joey Bruers (Up The Irons), на фортепиано Johnny Thermos (The Silent Wedding) и на барабанах Fab Regmann (Antimatter)».











