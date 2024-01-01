Перемены в TRANSILVANIA

Группа TRANSILVANIA сообщила о том, что новыми членами коллектива стали R.S. и G.A. В настоящий момент коллектив активно работает над третьей пластинкой.
«Близится конец года, и настало время представить новый состав Transilvania. Пожалуйста, поприветствуйте R.S. в качестве нашего нового гитариста и G.A. в качестве нашего нового барабанщика.
Благодаря своим непревзойденным навыкам и яростной преданности темному искусству омерзительной музыки, они намерены вознести наше звучание на новые, зловещие высоты. Ожидайте поток беспощадных эффектов, которые эхом пронесутся сквозь тьму нашего времени».
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