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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 79
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 33
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
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Transilvania

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|||| 26 дек 2024

Перемены в TRANSILVANIA



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Группа TRANSILVANIA сообщила о том, что новыми членами коллектива стали R.S. и G.A. В настоящий момент коллектив активно работает над третьей пластинкой.

«Близится конец года, и настало время представить новый состав Transilvania. Пожалуйста, поприветствуйте R.S. в качестве нашего нового гитариста и G.A. в качестве нашего нового барабанщика.

Благодаря своим непревзойденным навыкам и яростной преданности темному искусству омерзительной музыки, они намерены вознести наше звучание на новые, зловещие высоты. Ожидайте поток беспощадных эффектов, которые эхом пронесутся сквозь тьму нашего времени».




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