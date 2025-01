сегодня



SAVAGE готовят новую музыку



SAVAGE опубликовали следующее сообщение:



«С Новым годом! Это был сложный год для SAVAGE, проблемы со здоровьем все еще мешают активной деятельности, но мы намерены выпустить 2 совершенно новых трека в 2025 году — «Day Of The Dead» и «Dead Man Walking» были написаны прямо перед Lockdown, и ребята недолго работали с Майком Эксетером, чтобы подготовить материал для этих новых песен. Day Of The Dead — это дань уважения Ронни Джеймсу Дио, в ней чувствуется его стиль. В продаже появились новые продукты, которые помогут поддержать группу в будущем, и мы ценим всю поддержку фанатов по всему миру!»





+0 -0



просмотров: 50