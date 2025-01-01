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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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*

Savage

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

SAVAGE готовят новую музыку



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SAVAGE опубликовали следующее сообщение:

«С Новым годом! Это был сложный год для SAVAGE, проблемы со здоровьем все еще мешают активной деятельности, но мы намерены выпустить 2 совершенно новых трека в 2025 году — «Day Of The Dead» и «Dead Man Walking» были написаны прямо перед Lockdown, и ребята недолго работали с Майком Эксетером, чтобы подготовить материал для этих новых песен. Day Of The Dead — это дань уважения Ронни Джеймсу Дио, в ней чувствуется его стиль. В продаже появились новые продукты, которые помогут поддержать группу в будущем, и мы ценим всю поддержку фанатов по всему миру!»



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