19 июл 2021



SAVAGE отменили все планы из-за сердечных приступов у вокалиста



SAVAGE отменили всю активность, запланированную на 2021 год из-за двух сердечных приступов, которые случились у басиста/вокалиста Chris'a Bradley. Несмотря на то, что его здоровье восстанавливается, потребуется больше времени, чтобы всё окончательно пришло в норму. Из-за того, что он по-прежнему проходит медицинские процедуры, группа не может приступить и к записи нового материала.







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