сегодня



Новый сингл LÖANSHARK



The City Goes Fast, новое видео LÖANSHARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "No Sins To Confess", релиз которого намечен на 14 февраля. https://loanshark.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 67